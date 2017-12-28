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В ФАС намерены решить проблему с допуском такси в московские аэропорты

28 Декабря 2017 в 16:10
В ФАС намерены решить проблему с допуском такси в московские аэропорты

Проблема с допуском такси в московские аэропорты должна быть решена в первом квартале 2018 года. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, передает РИА Новости в четверг, 28 декабря. По словам главы ведомства, это связано с ущемлением конкуренции при допуске такси.

«Поэтому мы намерены уже до конца января, сейчас уже это в стадии реализации, потребовать резкого расширения таксопарков и водителей, которые будут допущены к перрону и к первой линии. И спецслужбы нам уже дали добро на это. Я думаю, к концу января мы этот процесс существенным образом изменим, а завершим эту работу в течение двух-трех месяцев, первого квартала», — заявил Артемьев.

Ранее глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов заявлял, что количество поездок на такси за день в Москве превышает 800 тыс, сообщает RT.

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