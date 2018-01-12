В Депобразования Москвы рассказали о важности повышения квалификации закупщиков

Экспресс-курс «Я — поставщик Москвы» от «Биржи торгов» проводят специалисты-практики. Предприниматели из первых уст узнают о всех деталях конкурентных процедур, преференциях, которые имеет малый бизнес, тендерном кредитовании и многом другом, что необходимо надёжному поставщику. О важности высокого профессионального уровня участников закупок - начальник управления развития инфраструктуры Департамента образования Москвы Анна Мельникова.

«Профессиональный уровень подрядчиков и поставщиков, это всегда отражение профессионализма заказчика. В закупочном процессе нельзя оценивать одних отдельно от других, и конечно вместе мы серьёзно выросли за последнее время и многому друг у друга научились. По сути, каждая закупка это маленький проект над которым мы работаем вместе. Задачи у нас разные, цель всегда одна – проект должен быть успешным».