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В Депобразования Москвы рассказали о важности повышения квалификации закупщиков

12 Января 2018 в 17:04
В Депобразования Москвы рассказали о важности повышения квалификации закупщиков

Экспресс-курс «Я — поставщик Москвы» от «Биржи торгов» проводят специалисты-практики. Предприниматели из первых уст узнают о всех деталях конкурентных процедур, преференциях, которые имеет малый бизнес, тендерном кредитовании и многом другом, что необходимо надёжному поставщику. О важности высокого профессионального уровня участников закупок  - начальник управления развития инфраструктуры Департамента образования  Москвы Анна Мельникова.

«Профессиональный уровень подрядчиков и поставщиков, это всегда отражение профессионализма заказчика. В закупочном процессе нельзя оценивать одних отдельно от других, и конечно вместе мы серьёзно выросли за последнее время и многому друг у друга научились. По сути, каждая закупка это маленький проект над которым мы работаем вместе. Задачи у нас разные, цель всегда одна – проект должен быть успешным».

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