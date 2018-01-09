В «Аптекарском огороде» расцвели гибриды тропических орхидей

Необычные тропические орхидеи, похожие на ландыши, распустились в «Аптекарском огороде». Это редкий гибрид орхидей-лодочек, молочного оттенка, сообщила пресс-секретарь ботанического сада МГУ Ольга Архипова. Сейчас там проходит крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима». А настоящие ландыши можно будет увидеть в «Аптекарском огороде» с конца февраля до середины марта – в дни ежегодной выставки тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, подснежников и других весенних растений.