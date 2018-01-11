В 2018 году построят участок Северо-восточной хорды в Москве

Участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Московской кольцевой автодороги построят в этом году. В Департаменте строительства сообщили, что на отрезке от Щелковского до Открытого шоссе проложат 5,5 километров дорог, включая три эстакады. На участке от шоссе Энтузиастов до МКАД ведется строительство более 12 километров дорог, в том числе шести эстакад. Для удобства местных жителей здесь появятся три пешеходных перехода. Участки Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе и от Измайловского до Щелковского шоссе также практически готовы.