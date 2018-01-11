Четверг
11 января
USD 56.87
EUR 67.88
Москва

В 2018 году построят участок Северо-восточной хорды в Москве

11 Января 2018 в 11:00
В 2018 году построят участок Северо-восточной хорды в Москве

Участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Московской кольцевой автодороги построят в этом году. В Департаменте строительства сообщили, что на отрезке от Щелковского до Открытого шоссе проложат 5,5 километров дорог, включая три эстакады. На участке от шоссе Энтузиастов до МКАД ведется строительство более 12 километров дорог, в том числе шести эстакад. Для удобства местных жителей здесь появятся три пешеходных перехода. Участки Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе и от Измайловского до Щелковского шоссе также практически готовы.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.