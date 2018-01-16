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Улица Юрия Никулина появится на севере Москвы

16 Января 2018 в 17:01
Улица Юрия Никулина появится на севере Москвы

Улица Юрия Никулина появится на севере Москвы, а в центре столицы сквер в Елисеевском переулке назовут именем певца Муслима Магомаева. Об этом сообщил заместитель мэра Леонид Печатников. Также нескольким улицам возле спорткомплекса "ВТБ Арена" дадут имена знаменитых советских спортсменов. Кроме того, проезд на северо-востоке Москвы рядом с телецентром Останкино назовут в память о телеведущей Валентине Леонтьевой.  А в Даниловском районе на юге столицы появится улица имени башкирского поэта Мустая Карима.

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