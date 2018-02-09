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Температура воздуха в Москве в выходные превысит норму

9 Февраля 2018 в 20:00
Температура воздуха в Москве в выходные превысит норму

В Гидрометцентре рассказали НСН, что выходные порадуют москвичей спокойной зимней погодой.

Температура воздуха в столичном регионе в выходные превысит норму на 2-3 °С. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Выходные порадуют нас спокойной зимней погодой: отрицательная температура, местами небольшой снег, будет немного солнца, умеренный ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Температурный фон будет превышать климатическую норму примерно на 2-3 °С», - поделилась с НСН синоптик.

В ночь на субботу, 10 февраля в Москве ожидается от -6 °С до -8 °С, что является достаточно мягкой температурой для этого времени года. По области столбики термометров покажут от -6 °С до -11 °С. Днём воздух в столице прогреется до -4 °С … -6 °С, в то время как в Подмосковье температура составит -3 °С … -8 °С. 11 февраля в регионе потеплеет.

«Днём в воскресенье будет немного теплее, чем в субботу: в Москве -3 °С … -5 °С, а в Подмосковье ожидается от -2 °С до -7 °С. Примерно такой же температурный фон и характер погоды сохранится и в понедельник», - сообщила Марина Макарова.

13 и 14 февраля будут более холодными, так как усилится антициклон. В результате вырастет атмосферное давление, ночью морозы окрепнут до -13 °С … -18 °С. Дневная температура тоже будет ниже, появится вероятность увидеть солнце. Согласно предварительным прогнозам, в четверг морозы начнут ослабевать.

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