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Студентам проведут бесплатную экскурсию по Останкинской башне в Татьянин день

22 Января 2018 в 10:58
Студентам проведут бесплатную экскурсию по Останкинской башне в Татьянин день

В Татьян день для студентов сделаю бесплатной экскурсию на Останкинскую башню. Правда, за входной билет придется отдать 450 рублей, что в два с лишним раза меньше привычной цены. Для посещения смотровой площадки понадобится студенческий Экскурсантов  приведут на смотровую площадку с видом на телецентр «Останкино», деловой центр «Москва-Сити», ВДНХ и другие достопримечательности. Экскурсии пройдут с 12:00 до 21:00. Одна прогулка рассчитана на 20 человек. Для остальных посетителей стоимость билетов и экскурсий останется неизменной.

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