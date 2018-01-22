Студентам проведут бесплатную экскурсию по Останкинской башне в Татьянин день

В Татьян день для студентов сделаю бесплатной экскурсию на Останкинскую башню. Правда, за входной билет придется отдать 450 рублей, что в два с лишним раза меньше привычной цены. Для посещения смотровой площадки понадобится студенческий Экскурсантов приведут на смотровую площадку с видом на телецентр «Останкино», деловой центр «Москва-Сити», ВДНХ и другие достопримечательности. Экскурсии пройдут с 12:00 до 21:00. Одна прогулка рассчитана на 20 человек. Для остальных посетителей стоимость билетов и экскурсий останется неизменной.