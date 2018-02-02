Столичных автомобилистов предупредили о перекрытии улиц в центре Москвы

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Сотрудник информационного центра Транспортного комплекса Москвы Маргарита Кулапова в эфире НСН рассказала об ограничении движения в центре столице, которое ждёт автомобилистов 3 февраля.

В предстоящую субботу, 3 февраля, ряд улиц в центре Москвы перекроют. О том, какие из них будут недоступны для проезда автомобилистов, в эфире НСН рассказала сотрудник информационного центра Транспортного комплекса Москвы Маргарита Кулапова:

«В связи с проведением митинга "Россия в моём сердце" в субботу, 3 февраля, с 00:00 до 14:00 будут перекрыты улицы Ильинка и Варварка. Кроме того, с 6:30 до двух часов дня перекроют Москворецкую набережную – от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста. Кроме того, Кремлевскую набережную - от Большого Москворецкого до Большого Каменного моста, а также Большой Москворецкий мост и улицу Москворецкая», - отметила собеседница НСН.

Добавим, также несколько улиц в центре столицы будут закрыты для проезда автомобилистов и 11 февраля. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в этот день в городе пройдёт III зимний Московский велопарад. Так, 11 февраля с 12:00 до 14:00 нельзя будет проехать по 3-й Фрунзенской улице, а также по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным. В список перекрытий также попали Китайгородский проезд, Варварка и Москворецкая улицы.

Помимо этого, одну полосу перекроют на 3-й Фрунзенской улице. Ограничения там будут действовать с 04:00 до 16:00.