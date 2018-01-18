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Столичные власти сообщают о росте валового регионального продукта

18 Января 2018 в 17:19
Столичные власти сообщают о росте валового регионального продукта
Фото: avilex.ru

Валовой региональный продукт Москвы увеличивается по нарастающей. В ближайшие три года он будет прибавлять по две целых, одной – трёх десятых процента. Об этом сообщил ТАСС глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов. По итогам минувшего года ВРП, по прогнозам, прибавит 2%. По словам Ефимова, экономика столицы растет по всем ключевым направлениям - в промышленном производстве, экспорте, а также за счет услуг, информационных технологий, научных исследований и разработок, отмечает сайт НСН.ФМ.

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