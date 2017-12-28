Столичные ветераны поддержат Путина на президентских выборах в марте

Ветеранская общественность Москвы на выборах президента РФ в марте 2018 года поддержит Владимира Путина. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщил председатель московского городского совета ветеранов Владимир Долгих.



«Мы провели собрание ветеранской общественности столицы по поддержке Владимира Владимировича Путина как главного кандидата в президенты Российской Федерации и призвали поддержать именно этого кандидата, с которым мы прошли уже 15-летний путь, и за который произошло много событий, которые подтверждают, что это сейчас самый достойный кандидат в президенты России»,- сказал Долгих.

«Путин уже внес огромный вклад в целостность и независимость России, придал новый импульс развитию всех сфер жизнедеятельности народа. Страна ... при Путине вернула себе статус полноправной мировой державы», - говорится в обращении.

Напомним, Владимир Путин заявил о своем решении участвовать в президентских выборах в начале декабря.