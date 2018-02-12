Столичные операторы такси и каршеринга сохранят налоговые льготы в 2018 году

Московские таксомоторные и каршеринговые компании и агрегаторы такси в полном объёме сохранят налог на движимое имущество в 2018 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с представителями данных организаций. Таким образом, он поддержал инициативу председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдана Коношенко.

Как подчеркнул столичный градоначальник, такое предложение является вполне разумным.

«Мы не успеем в этом году разработать такой механизм, который бы реально учитывал отраслевые особенности, в том числе и таксомоторов, и к примеру того же подвижного состава Российских железных дорог, пригородного сообщения и метро, и так далее. У каждого свои сроки, свои особенности. Поэтому давайте мы сделаем таким образом. В этом году мы этот налог отменим полностью, и с помощью ассоциаций, общественных организаций, предпринимателей, в том числе и ваших организаций, отработаем схему, которая действительно стимулировала обновление подвижного состава и оборудования в последующие годы. А в этом году полностью обнулим этот налог», - отметил Собянин.

По словам мэра Москвы, в ближайшие два года количество таксистов в столице может увеличиться на 15-20 тысяч человек. Таким образом, в Москве будет действовать около 70 тысяч такси.

Напомним, ранее автомобили такси облагались налогом на имущество организаций. Его перестали взимать в 2013 году. Полное освобождение от подобного налога действовало с 2013 по 2017 год. С начала 2018 года такая льгота прекратила действовать. Однако за регионами сохранили право принимать по поводу них самостоятельные решения.