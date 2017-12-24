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В столичном регионе в связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение

24 Декабря 2017 в 14:56
В столичном регионе в связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение

Сотрудники МЧС в связи с непогодой объявили экстренное предупреждение в Москве и столичном регионе. Как отметили в ведомстве, оно будет в течение всего воскресенья, 24 декабря. Сегодня ожидается сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 16 м/с, а также метель и гололёд на дорогах. 

Автомобилистам рекомендовали соблюдать правила дорожного движения, избегать опасных манёвров, а по возможности и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте. 

Добавлю, в Санкт-Петербурге последствия сильного снегопада, который обрушился на северную столицу, ликвидируют  900 единиц уборочной техники и свыше 1 тысячи сотрудников коммунальных служб.

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