Социальные расходы бюджета Москвы выросли в 2 раза с 2010 года

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил двукратное увеличение социальных расходов столицы с 2010 года. В общей сложности соцрасходы выросли с 216 миллиардов рублей до 393 миллиардов рублей, то есть в 1,8 раза.



Глава города отметил, что все это время на федеральном уровне шла значительная индексация пенсии. При этом, когда федеральный рост пенсий снизился, власти Москвы резко нарастили городские выплаты.

«Ресурсы для этого появились во многом благодаря тому, что в период кризиса мы не уменьшили городские инвестиции. А это, в свою очередь, привело к росту частных инвестиций, относительно быстрому выходу из кризиса и получению дополнительных доходов в городской бюджет», - написал Собянин на своем личном сайте .

Мэр также отметил, что с 2018 года вырастет размер детских пособий для малообеспеченных семей, минимальный размер пенсий с московской доплатой, а также ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий.

Кроме того будет увеличен размер городских пособий ветеранам войны, участникам обороны Москвы и выплаты юбилярам супружеской жизни повышаются в два раза.

«На ближайшем после Нового Года заседании правительства Москвы примем решение о закупке дополнительных 80 тысяч путевок. Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 тыс. до 200 тыс. человек», - отметил Собянин.

Он добавил, что в следующем году в Москве в рамках программы «Активное долголетие» станет больше активностей для пенсионеров: кружки по интересам, экскурсии, компьютерные курсы, большее количество танцклассов, а также абонементов на фитнесс

Как сообщается на персональном сайте мэра Москвы, в 2018г. планируется увеличить количество предложений для пожилых людей: компьютерные курсы, абонементы на фитнесс, увеличение количества танцевальных групп, экскурсий и кружков по интересам.