Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию

Пилотный проект по активному долголетию стартовал в Москве. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в результате должна быть составлена «интересная уникальная система, аналогов которой нет в России и мире».

Центры социального обслуживания уже в марте начнут принимать заявления от жителей для того, чтобы понять масштаб задачи и все пожелания пожилых людей. После этого начнется формирование групп для занятий.

Градоначальник подчеркнул, что внимание к пожилым не должно быть формальным. Для этого необходимо ввести мониторинг запускаемого проекта.

В 2016 году правительство Москвы провело краудсорсинговый проект «Активное долголетие». Идеи, предложенные москвичами в ходе проекта, были воплощены в жизнь. В частности, во всех округах столицы появились новые программы для людей старшего возраста. Выяснилось, что количество желающих принять участие в этих мероприятиях значительно больше предоставленных возможностей.