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Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию

13 Февраля 2018 в 13:44
Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию

Пилотный проект по активному долголетию стартовал в Москве. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в результате должна быть составлена «интересная уникальная система, аналогов которой нет в России и мире».

Центры социального обслуживания уже в марте начнут принимать  заявления от жителей для того, чтобы понять масштаб задачи и все пожелания пожилых людей. После этого начнется формирование групп для занятий.

Градоначальник подчеркнул, что  внимание к пожилым не должно быть формальным. Для этого необходимо ввести мониторинг запускаемого проекта.

В 2016 году правительство Москвы провело краудсорсинговый проект «Активное долголетие». Идеи, предложенные москвичами в ходе проекта, были воплощены в жизнь. В частности, во всех округах столицы появились новые программы для людей старшего возраста. Выяснилось, что количество желающих принять участие в этих мероприятиях значительно больше предоставленных возможностей.

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