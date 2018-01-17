Собянин утвердил имена ряда новых московских улиц

Трем новым улицам возле стадиона «Динамо» присвоят имена известных людей: артиста Юрия Никулина, футболиста Игоря Численко и тренера по футболу Михаила Якушина. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Названия для улиц были выбраны из 600 вариантов в рамках конкурса, в котором участвовали свыше 400 человек.

Любимый актер миллионов россиян и директор Цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин в юности играл именно за «Динамо», а затем до конца жизни болел за эту команду. Игорь Численко был игроком сборной в 1966 году, когда в Великобритании футболисты из СССР завоевали медали ЧМ по футболу. Михаил Якушин внес в победы своей команды вклад не только как спортсмен, но и в качестве тренера.

Также, двум проектируемым проездам в Некрасовке присвоили имена героев Великой Отечественной войны: маршала Андрея Еременко и танкиста Дмитрия Лавриненко.

Помимо этого, скверу в Пресненском районе ЦАО Москвы между Леонтъевским и Вознесенским пер. присвоено имя Муслима Магомаева.

Кроме того, в Даниловском районе Москвы новую улицу назвали в честь башкирского писателя и поэта Мустая Карима. Именем офицера Красной армии Александра Печерского назван участок автодороги «Боровское шоссе – Киевское шоссе» в ТиНАО. Теперь он носит название ул. Александра Печерского. Безымянный проезд рядом с телецентром «Останкино» в СВАО получил имя телеведущей Валентины Леонтьевой, которая вела «Голубые огоньки», праздничные трансляции и другие популярные телевизионные программы. Безымянный проезд от Челобитьевского шоссе в районе Северный стал Архангело-Тюриковским пер. Переулок ведет к Храму Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове.

Перестанут быть безымянными и скверы в САО и ЗАО. Первый, расположенный на 2-й Песчаной улице, станет сквером Дивизий Московского Народного Ополчения. Там же планируется установить памятный знак, посвященный четырем дивизиям Московского народного ополчения. А в память о подвиге участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС назван сквер между домами 4 и 8 на улице Шолохова. На карте он будет обозначен как сквер Героев-Чернобыльцев.