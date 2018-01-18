Собянин удвоил количество путевок на санаторное лечение для льготников

В текущем году в Москве будет закуплено в два раза больше путевок на санаторное лечение для льготников, чем в 2017 году. Решение было принято мэром столицы Собяниным по просьбе ветеранской общественности.



Также власти города будут развивать систему паллиативной и патронажной помощи на дому.

Как отметил Собянин, в столице необходимо создать эффективную трехуровневую систему реабилитации больных. «От сложной операции до амбулаторного звена, до того момента, когда человек полностью будет чувствовать себя в физически хорошем состоянии», - сообщил он в ходе посещения Центра медицинской реабилитации Университетской клинической больницы №2 Первого медицинского института им. И.Сеченова..

По словам мэра Москвы, лечение в санатории является одним из важных элементов реабилитации.