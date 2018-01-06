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Собянин рассказал об итогах реализации программы капремонта в 2017 году

6 Января 2018 в 15:02
Собянин рассказал об итогах реализации программы капремонта в 2017 году

За 2017 год в столице был проведен капитальный ремонт в домах общей площадью 21 миллион квадратных метров. Об этом сообщил в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

«Заменили рекордное количество лифтов - около 5 тыс. К тому же освободили от взносов на капремонт пожилых москвичей и участников программы реновации», -написал глава города на своей странице в Twitter.

Отметим, за три года в столице провели капитальный ремонт более чем в шести тысячах домов.

В рамках практически завершившейся программы, в столичных домах не останется ни одного подъемника со сроком службы более 25 лет. В более чем двух тысячах многоэтажек же установлены современные лифты.

Кроме того, в рамках программы проводится ремонт кровли, фасадов, фундаментов, подвалов, инженерных систем и мусоропроводов. В прошедшем году в программу также включили замену окон в подъездах.

Добавим, также за 2017 год в более чем 3,5 тысячах дворов заменили системы освещения и безопасности, отремонтировали асфальт, проложили новые дорожки, оборудовали игровые городки, детские и спортивные площадки, а также места для выгула собак.

При этом москвичи старше 70 лет платят за капитальный ремонт в два раза меньше. А пенсионеры старше 80 лет и участники программы реновации полностью освобождены от взносов.

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