Собянин пригласил НКО проводить мероприятия в коворкинг-центрах столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников некоммерческих организаций со Всемирным днем НКО. Он отмечается 27 февраля. Сегодня градоначальник посетил недавно открывшийся флагманский коворкинг-центр некоммерческих организаций.

Он находится в пешей доступности от станции метро «Рязанский проспект». Начиная с момента его открытия, в ноябре прошлого года, его возможностями воспользовались более 8 тысяч представителей НКО, было проведено более 100 мероприятий и более 500 представителей НКО получили консультационную помощь.

Как отметил Собянин, «ни в одном городе нашей страны, да я думаю, и во многих европейских городах вряд ли найдется такое количество некоммерческих организаций, такое количество неравнодушных людей, которые занимают практически всеми социальными направлениями».

Как добавил столичный мэр, у Москвы есть силы, ресурсы, возможности, но работа некоммерческих организаций, волонтеров создает другую среду - душевную, добрую и активную с точки зрения гражданского общества.

«В столице зарегистрировано свыше 30 тысяч НКО, из них более 6 тысяч - НКО социальной направленности... Как показывает опыт, довольно часто НКО в своей работе сталкиваются с серьезными барьерами - нет помещения, не хватает техники или опыта для воплощения задуманного. Чтобы помочь им, мы создали сеть коворкинг-центров и офисов», - отметил С.Собянин.

Добавим, флагманский коворкинг-центр НКО проезде является головным учреждением сети коворкинг-центров НКО, которые были созданы в городе по решению мэра Собянина.