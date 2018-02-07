Собянин предложил решение проблемы обманутых дольщиков

Пострадавшие дольщики в Москве получат свои квартиры благодаря поддержке городских властей. Поправки в законодательство о долевом строительстве и банкротстве позволят достроить проблемные дома при участии городской организации.



Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «Вконтакте» и в Twitter, в столице насчитывается более 30 проблемных объектов. Среди них – «Терлецкий парк», ЖК «Царицыно», «Академ-Палас». По ним город «возьмет на себя ответственность по достройке», так как привлечь новых инвесторов невозможно либо «процесс поиска займет долгие годы», отметил столичный градоначальник.

Еще по восьми проблемным объектам города уже приняты и реализуются решения по восстановлению прав пострадавших граждан. Новых застройщиков привлекли для других 14 объектов – на некоторых из них строительство уже возобновилось, а на остальных – определены планы по достройке, добавил Собянин.