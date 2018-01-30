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Собянин: Повышение пенсий и пособий затронуло 2,2 млн москвичей

30 Января 2018 в 13:42
Собянин: Повышение пенсий и пособий затронуло 2,2 млн москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что увеличение пенсий и пособий затронуло 2,2 жителей столицы. По словам столичного градоначальника, с 2010 года за счет двукратного увеличения расходов на программу соцподдержки москвичей в текущем году объемы финансирования достигли 430 млрд рублей.

На заседании президиума правительства Москвы Собянин также отметил, что в 2018 году увеличен размер пособий для пожилых людей и молодых семей, в два раза увеличен объем санаторно-курортных путевок, повышена минимальная пенсия.

Как сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, на увеличение социальных выплат в 2018 году из бюджета города было выделено около 50 млрд руб.

Напомним также, что для семей, воспитывающих детей-инвалидов, установлено новое пособие – ежегодная компенсационная выплата в размере 10 000 рублей. Кроме того, с января 2018 года каждая семья, в которой хотя бы один из родителей постоянно зарегистрирован в Москве, при выписке из родильного дома получает подарочный набор для новорожденных «Наше сокровище».

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