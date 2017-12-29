Собянин отметил роль инициативных граждан в развитии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил благодарственными письмами участников двух проектов, в том числе «Наш город» и Crowd.mos.ru . Столичный градоначальник отметил уникальность системы взаимодействия с активными горожанами.

«Сегодня наступила эра, когда города развиваются вместе с самими горожанами. И проекты создаются вместе. И, в первую очередь, это проекты для людей, для вас, для москвичей. И для этого мы в городе создали целую систему взаимодействия с активными горожанами. Это уникальный проект краудсорсинга, когда сами горожане говорят о том, как работать должны наши школы, как должны работать наши поликлиники, как должен работать наш транспорт. И, исходя из того, что вы предлагаете, за что вы голосуете, развиваются эти проекты. Чрезвычайно важно: все, что мы сделали в городе, должно достойно эксплуатироваться», - рассказал Собянин.

Церемония награждения проходила в Петровском путевом дворце. По словам Сергея Собянина, сейчас свыше 1 миллиона москвичей уже зарегистрированы на портале «Наш город», через который взаимодействуют с властями. Именно через электронные площадки был согласован проект реновации жилья в столице.

Сергея Собянин также подчеркнул, что мнение горожан важно в том числе и во время реализации и проектировании масштабных проектов по благоустройству. Мэр Москвы пообещал строительство новых школ, детских садов и других важных проектов и отметил, что без участия граждан обойтись не получится.