Собянин открыл детский сад в столичном районе Солнцево

Фото: severstolici.ru

В Москве в районе Солнцево открылся новый детский сад на 300 мест. В этом году в районе также будет достроена новая школа, начнут возводить детско-взрослую поликлинику, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Детский садик на ул. Авиаторов находится в комплексе школы №1542, которая является одной из 60-ти лучших в городе. В садике есть интерактивные столы, мультимедийное оборудование и все необходимое для комфортного пребывания малышей. Здание также приспособлено для маломобильных граждан.

Как отметил мэр столицы, в районе Солнцево строится много жилья и детские образовательные учреждения очень востребованы.