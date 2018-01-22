Собянин опроверг повышение явки на выборах президента школьными референдумами

Школьные референдумы в Москве в день выборов президента России проводятся не для того, чтобы повысить явку избирателей. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, наоборот, школьные активисты воспользовались выборами, потому что на их референдумы мало кто ходит.

Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы предложил параллельно с выборами президента 18 марта провести голосование по актуальным вопросам - например, по графику каникул, школьной форме, созданию условий для дошкольников.