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Собянин не видит смысла укрупнять районы Москвы

29 Января 2018 в 11:12
Собянин не видит смысла укрупнять районы Москвы

Столичные районы не нужно укрупнять, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Коммерсанту». Градоначальник считает, что «структура районов Москвы — устоявшаяся и стабильная, в каждом проживает по 100–200 тыс. человек. Там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла», — отметил Собянин.

Таким образом он прокомментировал комментируя предложение референдума об объединении Марьино и Люблино, сообщает РБК.

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