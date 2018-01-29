Собянин не видит смысла укрупнять районы Москвы

Столичные районы не нужно укрупнять, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Коммерсанту». Градоначальник считает, что «структура районов Москвы — устоявшаяся и стабильная, в каждом проживает по 100–200 тыс. человек. Там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла», — отметил Собянин.



Таким образом он прокомментировал комментируя предложение референдума об объединении Марьино и Люблино, сообщает РБК.