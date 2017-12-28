Следователи проверяют данные об инциденте со снегоуборщиком в Шереметьево

Информацию о возможном инциденте со снегоуборочной техникой на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Шереметьево проверяют следователи. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



В четверг, 28 декабря в СМИ появились сообщения о том, что на взлетно-посадочной полосе был остановлен разгонявшийся самолет. Как выяснилось, разрешение на взлет отдали по ошибке, а на полосе в момент инцидента находился снегоуборщик.