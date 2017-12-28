Четверг
28 декабря
USD 57.45
EUR 68.23
Москва

Следователи проверяют данные об инциденте со снегоуборщиком в Шереметьево

28 Декабря 2017 в 15:56
Следователи проверяют данные об инциденте со снегоуборщиком в Шереметьево

Информацию о возможном инциденте со снегоуборочной техникой на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Шереметьево проверяют следователи. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В четверг, 28 декабря в СМИ появились сообщения о том, что на взлетно-посадочной полосе был остановлен разгонявшийся самолет. Как выяснилось, разрешение на взлет отдали по ошибке, а на полосе в момент инцидента находился снегоуборщик.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.