Следователи просят арестовать бывшего главу Следственного управления Москвы

Следователи просят арестовать бывшего главу Следственного управления СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко. Сотрудники ФСБ задержали его по подозрению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда столицы Екатерина Краснова. На момент задержания Крамаренко работал в службе безопасности компании «Роснефть». По делу о получении взятки уже арестованы глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского главка СК Денис Никандров.