Синоптик: Москву на неделе ожидает «температурная пила»

Эксперт в эфире НСН рассказал, когда в столице закончится лето.

Во вторник в столичный регион накроет холодный атмосферный фронт. Он принесёт за собой порывистый ветер, снижение температуры и скоротечные ливни. Об этом в эфире НСН рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец (слушайте аудио).

«Предстоящая неделя в столичном регионе ознаменуется “температурной пилой”. Если в понедельник днём в Москве по-прежнему довольно тепло, то во вторник прорвётся холодный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями, грозами, порывистым ветром и снижением температурного фона почти до климатической нормы: под утро это +14°С … +16°С и днём ожидается не выше +22°С … +24°С», - пояснил синоптик.

По словам Евгения Тишковца, с четверга температура начнёт расти. Однако 12 августа погода окончательно испортится.

«Ночь на среду будет самая прохладная: всего +11°С … +13°С, а днём в условиях антициклональной малооблачной погоды сумеет прогреться до +23°С … +25°С. В четверг, пятницу и субботу сохранится похожий характер метеоусловий. Прогнозируется много солнца, осадки маловероятны, а температура с каждым днём будет только расти. Под утро ожидается повышение до +14°С … +19°С к выходным. В дневные часы потеплеет до +25°С … +30°С, что на 4-5°С выше, чем положено по многолетним данным статистики. В воскресенье, 12 августа, погода испортится, столбики термометров поползут вниз, зарядят дожди и лето постепенно пойдёт на спад», -заключил Тишковец.

Напомним, что Европу накрыла аномальная жара. Так, например, на территории практически всей Испании действуют предупреждения, людей просят не выходить из зданий без необходимости. Из-за тепловых ударов в Барселоне и Мурсии уже скончались три человека. При этом снижение температуры прогнозируется лишь со среды, 8 августа.