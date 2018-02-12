«Синие ведёрки»: От принудительной эвакуации автомобилей пока надо отказаться

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Координатор движения в эфире НСН раскритиковал работу эвакуаторов в непогоду.

В Москву снова придёт резкое похолодание. Если температура воздуха в ночь на 13 и 14 февраля составит -15 °С, то минимальная температура в ночь на четверг может опуститься до -18 °С. Стоит отметить, что за прошедшие сутки в столице выпало около 5 миллиметров осадков. Однако сильных снегопадов на этой неделе в регионе не ожидается, сообщает «Интерфакс».

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН рассказал, какие действия должны предпринять автомобилисты, чтобы снизить влияние морозов на машину.

«В условиях сильных морозов, если машина стоит и не эксплуатируется, конечно, необходимо обращать внимание на заряд аккумулятора. Машину нужно периодически прогревать, желательно это делать раз в 3-4 дня. Иногда двери примерзают, здесь поможет копеечная силиконовая смазка. Просто перед такими сильными морозами нужно смазать резиновый уплотнитель дверей. Также есть проблема с замками, иногда они не срабатывают. Отечественные более подвержены этой болезни, иномарки менее подвержены. В любом случае, такое может случиться, тогда придётся залезать через багажник», - отметил эксперт.

Пётр Шкуматов также посетовал на работу эвакуаторов в неблагоприятных погодных условиях.

«Я считаю, что в таких условиях город должен отказаться от карательной эвакуации автомобилей. Они должны помогать автомобилистам перемещать машины бесплатно. Но у нас эвакуаторщики сейчас ездят по всему городу, хватают одну машину за другой, потому что число вынужденных нарушителей ПДД резко увеличилось. Я считаю, это возмутительно», - подытожил в эфире НСН Шкуматов.

Непогода может внести коррективы не только в работу техники, но и в отдых учащихся. Так, вице-премьер Александр Хлопонин рассказал об инициативе увязать зимние школьные каникулы с погодой, сообщает «Российская газета». Такое решение может быть принято для популяризации горнолыжных курортов Северного Кавказа. Если инициативу поддержат, отдых школьников будет зависеть от выпадения снега, сообщает «Свободная Пресса» .