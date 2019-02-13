«Синие ведерки» рассказали о сложностях в замерах пробок на дорогах

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Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал НСН о причинах спора ЦОДД с составителями рейтинга, которые поставили Москву на первое место по пробкам.

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) раскритиковал рейтинг загруженности дорог в различных городах мира, опубликованный компанией INRIX. Согласно исследованию, по итогам 2018 года Москва оказалась на первом месте самых проблемных городов из-за пробок. Между тем, исследователи отмечают улучшение ситуации за год на 12%. В пресс-службе ЦОДД заявили, что рейтинг вызывает недоверие из-за того, что его авторы использовали данные из неизвестных источников, а методика расчета представлена слишком обобщенно.

Спорная ситуация возникла из-за того, что в Москве нет ни одного независимого источника данных о пробках, заявил в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Начиная с 2015 года в Москве не существует ни одного независимого российского источника данных о пробках, не аффилированного с правительством Москвы. А правительство Москвы является главным интересантом для того, чтобы показать, что дорожная ситуация беспрецедентно улучшилась. Мы находимся в ситуации, когда все источники данных контролируются тем органом, которому нужно показать беспрецедентное улучшение дорожной ситуации. По их данным, мы живем в самом лучшем городе с отсутствующими пробками. А вот по данным иностранных компаний, ситуация в Москве – одна из тяжелейших в мире», – сказал глава общественной организации.

Координатор «Синих ведерок» предположил, что специалисты INRIX опирались в своем исследовании на показания навигаторов Google и TomTom.

«Достоверными источниками информации по пробкам являются Google, TomTom. Думаю, по их данным и составлен рейтинг. Но это все иностранные источники. Кому верить – каждый должен решить для себя сам», – добавил Петр Шкуматов.

По данным ЦОДД, средняя скорость движения личного транспорта на основных магистралях Москвы в 2010 году составляла 45 км/ч, а в 2018 выросла до 53 км/ч. Вместе с тем, за восемь лет среднее время в пути от МКАД до центра города на личном и общественном транспорте сократилось на 8% и 18% соответственно – до 55 минут. В ЦОДД подчеркивают, что улучшение движения транспорта происходит в условиях увеличения количества автомобилей: если в 2010 году в столице их было 280 тысяч, то в 2018 году – 352 тысяч, что больше на 26%.