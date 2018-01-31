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Северо-Восточная хорда разгрузит прилегающие магистрали

31 Января 2018 в 12:12
Северо-Восточная хорда разгрузит прилегающие магистрали
Фото: stroi.mos.ru

Строители завершили большую часть работ по сооружению Северо-Восточной хорды (СВХ) на участке от ул. Фестивальная до Дмитровского шоссе в Москве. На сегодняшний день уже готовы эстакады, мосты и подземные переходы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот участок СВХ «серьезный и очень трудный». С открытием объекта, которое по контракту запланировано на декабрь 2018 года, будет продлен вход в Москву скоростной автодороги М11 «Москва-Санкт-Петербург» до крупной вылетной магистрали Дмитровского шоссе, а также перераспределятся транспортные потоки на Ленинградском шоссе и других столичных трассах.

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