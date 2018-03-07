«С праздником, мужики». Как водители коротают время в предпраздничной пробке

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НСН собрала самые любопытные комментарии стоящих в пробке водителей.

Пробки в Москве в преддверии Международного женского дня достигли 9 баллов. И пока столица «стоит», пользователи приложения мониторинга ситуаций на дорогах не теряют времени даром. НСН публикует подборку комментариев, в которых жители мегаполиса реагируют на автомобильный коллапс, охвативший город накануне праздника.

Однозначную связь ситуации на дорогах именно с женским днём прослеживали многие. Так, кто-то из водителей предположил — «Цветы везут». Другой пытался воззвать к разуму спешащих по столичным артериям: «Стойте, глупцы! Цветы замёрзнут!». Ему отвечал более предусмотрительный коллега по несчастью: «У меня горшок с собой. Ха-ха».

«Ящик водки есть и 5 литров спирта», предлагал то ли средства для спасения цветов, то ли самих заложников дорожной ситуации ещё один автомобилист.

Нашлись и те, кто иронизировал над праздничным ажиотажем: «С наступающим вас, милые женщины!». «На Новый Год такого не было, как на 8 марта. С праздником, мужики!», вторили им водители. «Не припоминаю такого ажиотажа на 23 февраля», ревниво замечали третьи.

Некоторые возмущались: «Женатые все, что ли?!». А те, кто не привык тратить время почём зря, закидывали удочку: «Женюсь на девушке с 7 размером». Когда общее желание доехать достигло своей кульминации, в сети раздался крик: «Я рыбка золотая! Всё могу, пробки не могу. Желай, чего хочешь!».

Однако прогноз на вечер предпраздничного дня даёт надежду автолюбителям: уже к 21:00 пробки снизятся до 5 баллов, а после 23:00 — до привычных 4. Ранее столичный Центр организации дорожного движения предупреждал водителей об осложнении дорожной ситуации в связи с укороченным предпраздничным днём. Отмечалось, что дополнительной помехой проезду машин может стать уборка снега, завалившего город в прошедшие выходные.