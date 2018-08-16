С 20 августа москвичи смогут бесплатно сделать прививку от гриппа

Ежегодная вакцинация от гриппа начнётся в Москве на следующей неделе. Она продлится до 28 октября. Об этом рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, в Москве будет открыто свыше 500 пунктов вакцинации. Прививка жителям столицы сделают бесплатно.

Интересно, что в этом году жители Москвы впервые смогут сделать прививки в торговых центрах. Всего будет девять подобных точек. Также вакцинация будет проходить в поликлиниках, центрах госуслуг «Мои документы», некоторых станциях метро и в других местах.

В прошлом году прививки в мобильных пунктах были сделаны для 200 тысяч москвичей. Ранее успехи столицы в вакцинации отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, в 2017 году Москва показала лучший результат за все годы.

«Пример Москвы прошлого года самый показательный, потому что Москва привила больше 60 процентов своего совокупного населения. И это лучший результат за все годы. Москва в прошлом году практически не дала превышения над эпидемиологическим порогом», - сказала Попова.

Стоит отметить, что первая волна заболеваемости гриппом прогнозируют в России в конце ноября-начале декабря.

Ранее в Москве можно было сделать бесплатную прививку от клещевого энцефалита. Этой возможностью с начала года воспользовались свыше 37 тысяч человек. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора 13 августа.