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Рост интереса к торгам по участкам объяснили расширением их функционала

29 Декабря 2017 в 17:25
Рост интереса к торгам по участкам объяснили расширением их функционала

Рост интереса к торгам по земельным участкам в департаменте связывают с увеличением перечня разрешенного использования территорий. Об этом в эфире НСН рассказала руководитель пресс-службы Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семенова.

«Рост интереса к городским торгам по земле связан, в первую очередь, с расширением функционала участков – победители аукционов могут использовать землю под строительство коттеджей, многоэтажных домов, автосервисов, промышленных предприятий, складов, образовательных учреждений, объектов здравоохранения и так далее. Всего 17 наименований разрешенного использования. По большому счету можно сказать, что городские аукционы позволяют арендовать землю практически под любые цели», - сказала Семёнова.

Если еще пару лет назад на аукционы выходили представители бизнеса, то в 2016 году торги по земле набирают популярность среди обычных граждан.

«По итогам уходящего года торги по земельным участкам под ИЖС стали популярны у обычных граждан – в среднем на лот заявлялись 3-4 участника. Всего было реализовано семь таких участков. Итоги последних торговых сессий говорят о том, что ИЖС набирает популярность среди семей из Москвы и других регионов России», - отметила Семёнова.

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