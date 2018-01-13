Развлекательная программа Москвы на Старый Новый Год

На Старый Новый год в Москве намечено более 100 мероприятий для жителей и гостей города. В столичном департаменте культуры сообщили, что развлекательные программы с конкурсами и призами пройдут в парках Фили, Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском, парке Красная Пресня и парке Кузьминки. Посетителей ждут викторины, катание на санях с лошадьми и различные мастер-классы. На катке на ВДНХ устроят грандиозную ретродискотеку. Помимо этого, в Новом Манеже всех ждут на выставку "Необъятный Рязанов", открытую к 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. А в московских библиотеках будут звучать рассказы об истории и традициях празднования Старого Нового года, а также о народных приметах в эту ночь.