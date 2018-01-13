Воскресенье
14 января
USD 56.6
EUR 68.26
Москва

Развлекательная программа Москвы на Старый Новый Год

13 Января 2018 в 17:49
Развлекательная программа Москвы на Старый Новый Год

На Старый Новый год в Москве намечено более 100 мероприятий для жителей и гостей города. В столичном департаменте культуры сообщили, что развлекательные программы с конкурсами и призами пройдут в парках Фили, Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском, парке Красная Пресня и парке Кузьминки. Посетителей ждут викторины, катание на санях с лошадьми и различные мастер-классы. На катке на ВДНХ устроят грандиозную ретродискотеку. Помимо этого, в Новом Манеже всех ждут на выставку "Необъятный Рязанов", открытую к 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. А в московских библиотеках будут звучать рассказы об истории и традициях празднования Старого Нового года, а также о народных приметах в эту ночь.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.