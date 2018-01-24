Предприниматели смогут за сутки получить контракт на закупки в Москве

Заказчики в Москве смогут в течение суток получить контракт на закупки малого объема, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.



По его словам, это повысит оперативность процедуры, в чём заинтересованы как предприниматели, так и заказчики. «В течение 24 часов определяется победитель, затем еще сутки на подписание оферты, далее еще трое суток на согласование и подписание контракта. Максимально возможное время от объявления котировочной сессии до заключения контракта может составить пять суток», - пояснил Дёгтев.

Таким образом, у предпринимателей появляется возможность ежемесячно получать контракты суммарным объемом свыше 250 млн рублей без длительного ожидания завершения заявочных кампаний, сказал он.

Среди преимуществ котировочных сессий Дёгтев также отметил, что победителя определяет цена и отсутствуют предварительные заявки и обеспечение. Он напомнил, что пилотный проект стартовал в марте 2017 года и охватил бюджетные образовательные учреждения.

«Поставщики, участвовавшие в пилотном проекте, оценили полученные эффекты от внедрения нового формата торгов. По итогам 2017 года проект охватил более 10 тысяч закупок на сумму 1,4 млрд рублей», - сказал глава Департамента.

Он также добавил, что по результатам проведенных процедур среднее снижение начальной цены составило 19,9 процентов. За время реализации проекта котировочные сессии позволили сэкономить более 409 млн рублей. «Внедрение котировочных сессий позволило привлечь на портал свыше 4 тыс. новых поставщиков, а среднее количество ставок в каждой сессии возросло к концу года до 38 единиц», - сказал Дёгтев.

Ежедневно на портал поставщиков публикуется более 100 активных сессий, общая стоимость которых превышает 10 млн рублей. Чтобы ознакомиться с актуальными предложениями вам необходимо перейти на портал поставщиков в раздел «Котировочные сессии».