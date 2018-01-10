Предприниматель рассказал о процедуре приватизации нежилого помещения

Своей историей успеха с нами поделится Дмитрий Коллеров, генеральный директор страховой компании в формате бюро находок. Компания Дмитрия ищет пропавших животных и потерянные вещи, в России таких компаний насчитывается не более пяти. При том, что сотрудники компании часто работают «в поле», офис тоже необходим.

«Мы занимаемся защитой личных вещей, нам понадобился офис, мы решили купить его. Тут вопрос цены и объекта самого, нам показалось что конкретно этот объект нам понравился и мы захотели им владеть и у нас всё получилось. В назначенный день начались торги. Процесс покупки достаточно понятный и прозрачный, плюс если государственное предприятие, то вероятность какого-то мошенничества сведена к нулю»