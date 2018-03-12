После оттепели в Москву вернется зима

В Гидрометцентре рассказали НСН о грядущем похолодании в столичном регионе.

Несмотря на солнечную погоду в праздничные выходные дни, москвичам и гостям столицы не стоит надеяться на приближение весны, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В первой половине недели после ночного минуса, в дневное время температура будет уже превышать 0°С, хотя бы немного. Но это еще не весна, это только оттепель, и во второй половине недели зимний характер погоды к нам вернется», — сообщила НСН синоптик.

Во вторник 13 марта ночью ожидается температура до -1°С …-3 °С в Москве и до -1°С … -6 °С по области. Возможны небольшие осадки и местами прогнозируется гололед. В дневное время столбики термометра покажут от 0°С до +2°С в столице и от -2°С до +3°С по области. В среду, с небольшим снегом ночью, -5°С … -7 °С в Москве, -4°С … -9°С по области. А днем продолжится потепление: от 0°С до +2°С в Москве и от -3°С до +2°С по области.

«Ночью 15 марта пройдет небольшой, местами умеренный снег в Москве и по области. В столице минимальная температура -3°С … -5 °С, по области -3°С … -8 °С. Днем порывы ветра будут достигать 15 м/с. Максимальная температура в четверг будет всего лишь -1°С … +1 °С в столице, и -4°С … +1 °С в Подмосковье», - рассказала Макарова.

В пятницу 16 марта Москва и Московская область могут ждать небольшой снег и понижение ночной температуры до -10°С … -15 °С, Днем столбик термометра не поднимется выше -5°С … -10 °С. В субботу 17 марта продолжится похолодание с небольшим снегом местами. Температура опустится ночью до -15°С … -20°С, а днем до -7°С … -12°С.