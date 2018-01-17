Плющенко принял участие в открытии чемпионата Европы в Москве

Чемпионат Европы по фигурному катанию официально открылся в Москве. Торжественная церемония прошла сегодня вечером во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке. В представлении принял участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко со своим сыном Александром в качестве примера преемственности поколений.

Азам фигурного катания мальчика по сценарию научил первый российский олимпийский чемпион Николай Панин-Коломенкин. Евгений Плющенко познакомил сына с олимпийскими чемпионами России, а затем малыш исполнил элементы фигурного катания.