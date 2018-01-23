Первый дом по программе реновации примет жителей в феврале

Первый дом для переселения по программе реновации в столице будет готов принять жителей в феврале. Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев пояснил, что уже идет внутренняя отделка.

Первым новоселов примет дом по адресу: 5-я Парковая ул., д.62. Добавим, сейчас завершаются работы еще в 15 домах, которые приспосабливаются под утвержденные стандарты реновации. Реновация коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир в более чем 5 тысячах домов. Завершить программу планируется к 2032 году.