Пассажиры московского метро услышат новогоднее поздравление Владимира Путина

Пассажиры столичной подземки и Московского центрального кольца услышат аудиотрансляцию новогоднего поздравления Владимира Путина. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Оно прозвучит 31 декабря в 23:50. Президент поздравит пассажиров в онлайн-режиме. В пресс-службе столичной подземки напомнили, что онлайн-трансляция велась в метро и в прошлом году.

Напомню, ранее начальник столичной подземки Виктор Козловский отметил, что по итогам уходящего года московский метрополитен перевезёт более 2 миллиардов человек. Это на 3 процента больше, чем в прошлом. Кроме того, за это время в метро капитально отремонтировано 57 эскалаторов почти на сорока станциях.