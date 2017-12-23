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Пассажиры московского метро услышат новогоднее поздравление Владимира Путина

23 Декабря 2017 в 11:30
Пассажиры московского метро услышат новогоднее поздравление Владимира Путина

Пассажиры столичной подземки и Московского центрального кольца услышат аудиотрансляцию новогоднего поздравления  Владимира Путина. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Оно прозвучит 31 декабря в 23:50. Президент поздравит пассажиров в онлайн-режиме. В пресс-службе столичной подземки напомнили, что онлайн-трансляция велась в метро и в прошлом году. 

Напомню, ранее начальник столичной подземки Виктор Козловский отметил, что по итогам уходящего года московский метрополитен перевезёт более 2 миллиардов человек. Это на 3 процента больше, чем в прошлом. Кроме того, за это время в метро капитально отремонтировано 57 эскалаторов почти на сорока станциях. 

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