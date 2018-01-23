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Парк Горького свяжут с Ленинским проспектом сквозным проходом

23 Января 2018 в 11:03
Парк Горького свяжут с Ленинским проспектом сквозным проходом

Ленинский проспект и Парк Горького свяжет сквозной проход со скамейками. Благоустройство начнется уже в этом году. Это будет прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками, который расположится между зданиями Московского института стали и сплавов и городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

Также власти обещают оборудовать смотровую площадку, где экспозиции будет размещать музей современного искусства «Гараж». Со стороны Ленинского проспекта установят арку с подсветкой, за которой начнется прогулочная зона. Прямо к парку будет вести широкая лестница.

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