Парк Горького свяжут с Ленинским проспектом сквозным проходом

Ленинский проспект и Парк Горького свяжет сквозной проход со скамейками. Благоустройство начнется уже в этом году. Это будет прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками, который расположится между зданиями Московского института стали и сплавов и городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

Также власти обещают оборудовать смотровую площадку, где экспозиции будет размещать музей современного искусства «Гараж». Со стороны Ленинского проспекта установят арку с подсветкой, за которой начнется прогулочная зона. Прямо к парку будет вести широкая лестница.