Ольга Васильева: Москва лидирует по числу победителей предметных олимпиад

Москву признали лидером по числу победителей предметных олимпиад в России. С такими словами выступила министр просвещения РФ Ольга Васильева. По её словам, в 2018 году победителями стали 2 тысячи 286 человек, при этом 906 из них – представители столичных школ. Также Москва, как подчеркнула Ольга Васильева, является «самым ярким городом» по числу олимпиадников.

Особую заслугу в этом глава ведомства разглядела в личном участии мэра столицы Сергея Собянина.

«Москва - особый регион нашей страны. Я лично благодарю мэра города Сергея Собянина за его личное участие в системе образования. Конструктор, который Москва сделала для себя в рамках МЭШ (проект «Московская электронная школа» - НСН), мы получили в качестве подарка от столицы. На его основе мы сейчас заканчиваем контентное наполнение проекта РЭШ (проект «Российская электронная школа» - НСН)», - сказала Васильева.

Напомним, проект РЭШ подразумевает создание около 180 тысяч интерактивных видеоуроков по различным предметам школьной программы. Он начал разрабатываться ещё в октябре 2016 года. Он будет включать новые методики, дистанционные курсы для учащихся 1-11 классов. Более того, школьники смогут посетить спектакли, концерты, виртуальные музеи, использовать обширную библиотеку.