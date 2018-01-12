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Октябрьское депо получило первые трамваи «Витязь-М»

12 Января 2018 в 11:00
Октябрьское депо получило первые трамваи «Витязь-М»

Первые бесшумные трамваи «Витязь-М» появились в Октябрьском депо. В Мосгортрансе пояснили, что скоро трамваи нового поколения будут ездить на маршрутах центра, востока и юго-востока столицы. В этом году в Москву прибудет еще около 100 новых вагонов, а в следующем их общее количество достигнет 300.

По многим параметрам новые трамваи превосходят мировые образцы. «Витязь-М» перевозит в два раза больше пассажиров, чем прошлые модели, при этом срок его службы также в два раза выше. Вагоны оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

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