Октябрьское депо получило первые трамваи «Витязь-М»

Первые бесшумные трамваи «Витязь-М» появились в Октябрьском депо. В Мосгортрансе пояснили, что скоро трамваи нового поколения будут ездить на маршрутах центра, востока и юго-востока столицы. В этом году в Москву прибудет еще около 100 новых вагонов, а в следующем их общее количество достигнет 300.

По многим параметрам новые трамваи превосходят мировые образцы. «Витязь-М» перевозит в два раза больше пассажиров, чем прошлые модели, при этом срок его службы также в два раза выше. Вагоны оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.