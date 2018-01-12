Новая схема обращения с отходами заработала в Подмосковье

В Подмосковье разработали новую схему обращения с отходами. Регион разделят на 7 кластеров, где проблемой сбора и утилизации займется отдельная компания-оператор. Она будет нести ответственность за весь процесс от контейнерной площадки до полигона. Открытый конкурс пройдет уже в первом квартале 2018 года. При этом несколько старых полигонов закроют, другие – модернизируют. На каждом полигоне будут построены мусоросортировочные комплексы. Это позволит увеличить процент извлечения вторсырья и уменьшить количество захораниваемого мусора.