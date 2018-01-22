Ночь на 23 января может стать самой холодной

Ближайшая ночь может стать самой холодной с начала зимы. Синоптики прогнозируют до -14. По области до -17 градусов. Сегодня днем в российской столице до -9, что является климатической нормой. Ветер западный 6−11 м/с. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба. Ветер и влажность усиливают ощущение холода. Даже при небольшом ветре и температуре воздуха -20 градусов жители центральных областей России могут ощущать 30-градусные сибирские морозы.

В ближайшую неделю температура воздуха в Москве может опуститься до -18, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .