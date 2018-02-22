Четверг
22 февраля
USD 56.65
EUR 69.81
Москва

Несколько нежилых зданий в разных районах Москвы выставили на аукцион

22 Февраля 2018 в 14:54
Несколько нежилых зданий в разных районах Москвы выставили на аукцион
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о городских аукционах по аренде объектов для СМП по специальной начальной цене - 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

На юго-западе города в районе Южное Бутово на аукцион выставлен объект площадью 182 кв. метра. Лот расположен на первом этаже жилого дома, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 823 тыс. рублей. Заявки принимаются до 30 марта.

Документация

В Можайской районе на западе города на аукцион выставлен объект площадью 212 кв. метров. Лот расположен на первом этаже жилого дома, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 954 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 марта.

Документация

В Зеленограде в районе Крюково на аукцион выставлен объект площадью 282 кв. метра. Лот расположен на первом этаже жилого дома, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 1,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 марта.

Документация

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.