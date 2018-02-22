Несколько нежилых зданий в разных районах Москвы выставили на аукцион

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о городских аукционах по аренде объектов для СМП по специальной начальной цене - 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.



На юго-западе города в районе Южное Бутово на аукцион выставлен объект площадью 182 кв. метра. Лот расположен на первом этаже жилого дома, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 823 тыс. рублей. Заявки принимаются до 30 марта.

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В Можайской районе на западе города на аукцион выставлен объект площадью 212 кв. метров. Лот расположен на первом этаже жилого дома, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 954 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 марта.

Документация

В Зеленограде в районе Крюково на аукцион выставлен объект площадью 282 кв. метра. Лот расположен на первом этаже жилого дома, имеется отдельный вход. Начальная стоимость годовой аренды – 1,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 марта.

Документация

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