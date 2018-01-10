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Названо число нежилых помещений, выставленных на торги в Москве

10 Января 2018 в 17:07
Названо число нежилых помещений, выставленных на торги в Москве

На аукционы выставлено 256 нежилых помещений на территории Москвы. Претендовать на них может любой желающий.  В настоящий момент 67 лотов сосредоточены на севере столицы, 40 – на западе, 32 расположены на юго-западе города.

Предприниматели, которые готовы развивать свой бизнес на северо-востоке мегаполиса, могут проанализировать 29 предложений. В Центральном административном округе – 23 и по 15 на юго-востоке и востоке. Кроме того, на торги выставлено 9 объектов в Зеленограде. С полным списком лотов и документацией по каждому объекту можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа нежилых помещений».

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