Названо число нежилых помещений, выставленных на торги в Москве

На аукционы выставлено 256 нежилых помещений на территории Москвы. Претендовать на них может любой желающий. В настоящий момент 67 лотов сосредоточены на севере столицы, 40 – на западе, 32 расположены на юго-западе города.

Предприниматели, которые готовы развивать свой бизнес на северо-востоке мегаполиса, могут проанализировать 29 предложений. В Центральном административном округе – 23 и по 15 на юго-востоке и востоке. Кроме того, на торги выставлено 9 объектов в Зеленограде. С полным списком лотов и документацией по каждому объекту можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа нежилых помещений».