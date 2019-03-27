На западе Москвы появится новый жилой район

В центре района будут два больших зеленых бульвара, которые свяжут все кварталы со станциями метро, объектами инфраструктуры и долиной реки Раменки.

В Москве появится новый городской район. Компания «Донстрой» презентовал проект развития территории площадью 55 га, расположенной на западе Москвы. На границе ландшафтного заказника «Долина реки Раменки» появится новый городской район с инфраструктурой формата «город в городе» и большим объемом зеленых общественных пространств.

Как рассказала генеральный директор АО «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина, стратегия реализации проекта основана на создании сбалансированной и удобной для жизни городской среде.

«С востока участок граничит с природным заказником долины реки Раменки, эта территория никогда не попадала под промышленные зоны, раньше здесь находились сельские поселения, поля и сады. С точки зрения экологичности – это идеальная локация. Размеры участка достаточно большие – 55 га, столько нет ни у одного капитального строения, это позволяет сделать обдуманную и качественную концепцию на всю территорию. Очень удачное соседство с транспортной схемой. С трех сторон участок имеет выходы на крупные городские магистрали. В шаговой доступности от района есть две станции: метро «Мичуринский проспект» – это действующая, а также станция «Аминьевское шоссе», появление которой планируется в следующем году», - отметила она.

Алена Дерябина отметила, что потенциал территории позволил создать нестандартный девелоперский проект, который включает в себя разные сегменты жилой недвижимости.

«Будет создан некий микс из проектов комфорт класса, бизнес класса, премиум класса, объединяясь при этом в единую концепцию застройки. Разные типовые и архитектурные решения будут гармонироваться между собой. Новый район будет самодостаточным. Основные общественные активности будут вынесены на два зеленых бульвара. Там будут самые яркие точки притяжения – рестораны, большие магазины, клубы, студии. Вместе с этим будет создана некая приватная зона кварталов с более спокойной жизненной средой, с детскими площадками, с объектами ежедневной необходимости, маленькими пекарями, кафе. Еще одна территория расположится на стыке природной зоны с жилой застройкой. Это большое количество зеленых территорий, на которых будет находиться пешеходные зоны с уличными кафе. Также на территории будут созданы два крупных социальных образовательных кластера», - добавила она.

Объем инвестиций в реализацию всего проекта составит, по предварительной оценке, порядка 128 млрд руб. Более 31 млрд рублей составят инвестиции в развитие новой городской территории: прокладку новых дорог и инженерных сетей, строительство объектов социальной инфраструктуры, благоустройство и озеленение.