На следующей неделе в Москву придут 20-градусные морозы

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В Гидрометцентре в эфире НСН рассказали, что в выходные Москва окажется во власти циклона.

В выходные в столичный регион придёт мягкая погода с небольшим снегом. Температура воздуха даже ночью не будет опускаться ниже -10°С. Об этом НСН сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В выходные столичный регион будет находиться под влиянием циклона. Он пройдёт от юга Балтийского моря в центр европейской России. Поскольку он неглубокий, то давление будет падать. Циклон принесёт нам мягкую погоду. В ночь на субботу температура в Москве минимальная -4°С … -6°С и по области от -4°С до -9°С», - рассказала НСН синоптик.

Местами в Москве и области пройдёт небольшой снег. При этом будет облачно. Днём 17 февраля в столице потеплеет до -2°С … -4°С. В Подмосковье столбики термометров покажут от -1°С до -6°С. В воскресенье температура воздуха поднимется.

«Ночью в воскресенье такая же температура сохранится: -4°С … -6°С (в Москве) и -4°С … -9°С (по области). Днём будет даже немножко теплее: от -1°С до -3°С в Москве, а по области термометры покажут от 0°С до -5°С. Снег будет идти в течение всех суток, но будет иметь умеренную активность. Умеренный снег сохранится и в ночь на понедельник», - сказала Макарова.

С 19 февраля температура в столице начнёт понижаться, так как регион окажется в тыловой части циклона. В ночь на среду мороз окрепнет до -21°С. Такую температуру принесут северные ветры. Таким образом, февраль станет самым холодным из зимних месяцев.