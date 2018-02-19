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Москвичей предупредили о перекрытиях в День защитника Отечества

19 Февраля 2018 в 17:19
Москвичей предупредили о перекрытиях в День защитника Отечества
ФОТО: Pixabay
В информационном центре транспортного комплекса
Москвы рассказали НСН, на каких улицах будет ограничено движение в ближайшие дни. 

Несколько столичных улиц перекроют в День защитника Отечества в пятницу, 23 февраля, в связи с проведением праздничных мероприятий. 

Об этом НСН рассказала сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Мария Найдёнышева. Также она предупредила о перекрытиях в городе в другие дни недели.

«В связи с проведением демонтажных работ Ледового театра в период с 19 по 26 февраля для проезда будет закрыт Сретенский переулок от улицы Большая Бронная до Тверского бульвара. Перекрытие будет действовать круглосуточно. Из-за проведения футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» 21 февраля с 18:00 до 23:00 будут полностью перекрыты проезд Берёзовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», — сообщила собеседница НСН.

В пятницу, 23 февраля в столице состоится демонстрация и митинг, которые также станут причиной ограничения дорожного движения.

«Кроме того в связи с проведением демонстрации и митинга, посвящённых 100-летию Советской Армии и ВМФ, 23 февраля будут перекрыты следующие участки: с 10:00 Страстной бульвар от дома 2 до пересечения с улицей Петровка, с 12:00 улица Петровка от пересечения со Страстным бульваром до Театрального проезда. Движение будет открыто после прохождения колонны. С 12:45 до 13:00 будет полностью перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка», — заявила Найдёнышева.

Ранее сообщалось о том, что в честь празднования Дня защитника Отечества столичные парковки сделают бесплатными на срок с 23 по 25 февраля.

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